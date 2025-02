Vrijspraak voor voormalige bestuurders bank Monte dei Paschi

De twee bankbestuurders verzetten zich tegen de celstraf van zes jaar en kregen in 2023 in hoger beroep gelijk. Een nieuwe poging van de openbaar aanklager van Milaan en investeerder Bluebell Capital Partners om Profumo en Viola veroordeeld te krijgen, mislukte bij de hoogste rechter in Rome. Viola en Profumo werden ervan beschuldigd tussen 2012 en 2015 verliezen van Monte dei Paschi te hebben toegedekt door derivaten verkeerd in de boeken te zetten.

Dankzij de vrijspraak kan de bank geld vrijmaken dat eerder opzij was gezet voor eventuele rechtszaken die konden voortvloeien uit de fraudezaak. Maar Viola en Profumo zijn nog niet van hun juridische zorgen af. Ze worden in Italië ook vervolgd om mogelijke misstanden bij afschrijvingen op slechte leningen tussen 2014 en 2016. Vorig jaar opende justitie in Milaan ook een nieuw onderzoek om vast te stellen of de bank uit Siena de Italiaanse staat in 2017 had benadeeld door valse informatie te geven over de balans.