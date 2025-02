Aantal ongelukken bij bouwer BAM toegenomen

In zijn jaarverslag schrijft BAM dat vorig jaar 2,9 ongelukken gebeurden per miljoen gewerkte uren door het eigen personeel. Dat is meer dan de 2,8 van een jaar eerder. Als naast de eigen werknemers ook onderaannemers en hun medewerkers worden meegeteld, nam de hoeveelheid ongelukken toe van 2,6 per miljoen gewerkte uren in 2023 naar 2,9 in 2024.

Het absolute aantal ongelukken waardoor iemand minstens een dag niet kon werken, steeg van 191 naar 215. Daar staat tegenover dat het totale aantal gemiste werkuren door ongelukken daalde.

BAM noemt 2024 vanuit veiligheidsoogpunt een jaar van „verlies en diepgaande reflectie”. Daarmee verwijst het bedrijf naar een dodelijk ongeval in Lochem. Begin vorig jaar overleden daar bij de bouw van een brug twee medewerkers van onderaannemers, doordat een omhooggetakelde boog losraakte. Twee anderen raakten daardoor gewond.

In het jaarverslag schrijft BAM dat de bedrijfstop een nieuwe ingreep heeft gedaan om de voornamelijk slechtere cijfers over ongelukken op het werk aan te pakken. Het bedrijf trok externe specialisten aan die „holistisch” onderzoek deden naar zowel de werkcultuur als de organisatorische kant van veiligheid. Op basis van de uitkomsten begint BAM dit jaar een nieuw veiligheidsprogramma met aangescherpte veiligheidsstandaarden. Dat moet ook het „leiderschap op gebied van veiligheid en risicobewustzijn” versterken en de „tolerantie voor risico’s op alle niveaus verminderen”.

In het jaarverslag over 2023 meldde BAM nog dat het aantal ongelukken was gedaald, maar niet genoeg om een dat jaar aangescherpte doelstelling te halen.

De cijfers over 2023 zijn nu overigens aangepast, omdat ook alle door kantoorpersoneel gewerkte uren zijn meegerekend. Daarmee brengt BAM de meetmethode in lijn met standaarden voor duurzaamheidsrapportage.