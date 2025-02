Van der Plas verdedigt ‘zeer zorgvuldige’ stikstofplannen Wiersma

Wiersma kondigde vrijdag een plan aan om de grens te verhogen vanaf wanneer een stikstofvergunning nodig is, bijvoorbeeld bij een bouwproject.

Volgens Koekkoek zijn alle experts het erover eens dat het plan pas kan werken met een „duidelijk juridisch gewaarborgd pakket” over stikstofreductie en natuurherstel. Van der Plas antwoordde dat zij dit nooit heeft ontkend en dat hieraan wordt gewerkt.

Van der Plas vindt juist dat Wiersma boeren met haar plannen hoop geeft. Anne-Marijke Podt (D66) vreest dat het uiteindelijk „valse hoop” blijkt. „Want dan gaat het vertrouwen echt hollend de deur uit.”

Net als andere Kamerleden vindt Podt dat de minister haar voorstel veel te rooskleurig in de media heeft gebracht. „Helaas hebben we geen vacatures meer voor communicatiemensen, want die zijn al opgevuld door een paar hele goede mensen”, reageerde Van der Plas kribbig.

Bovendien vindt de BBB-leider dat de plannen onterecht als kant-en-klaar zijn opgevat. „Er liggen nog geen kant-en-klare plannen, maar daar wordt wel hard aan gewerkt.” Ze benoemt dat een ministeriële commissie zich hier momenteel over buigt en wacht liever af waar die mee komt.