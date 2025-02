Islamitische schoolbesturen diep bezorgd over niet mogen bidden

„Dit druist in tegen het recht op vrijheid van godsdienst en de vrijheid van expressie, die in de Nederlandse grondwet zijn vastgelegd”, aldus de ISBO.

Volgens de organisatie moet elke leerling in Nederland zich veilig en welkom voelen op school, „ongeacht religie of achtergrond”. De leden van de ISBO roepen de collega-schoolbesturen op om „te waarborgen dat op alle scholen in Nederland de grondrechten worden gewaarborgd en om een inclusieve leeromgeving te bevorderen waarin ruimte is voor de religieuze beleving van alle leerlingen”.