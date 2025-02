Biesheuvelprijs voor Goudjakhals van Julien Ignacio

„Een boek dat je binnenleidt in even vertrouwde als ongekende levens, die zich in je vastzetten als weerhaakjes, die je verleiden tot een grotere betrokkenheid met de wereld”, zo prijst de jury Goudjakhals. „Een boek dat moeiteloos andere perspectieven, andere plekken, andere tijden oproept, en daarmee tegelijk diep snijdt in de onze, in de ziel van het Nederland zoals we dat vandaag meemaken.” De jury vindt de bundel ook „vernieuwend” en stelt dat Ignacio met het werk „de grenzen van het genre opzoekt”.

Eerdere winnaars van de Biesheuvelprijs waren onder anderen Rob van Essen, Maarten ’t Hart en Mensje van Keulen. De prijs is vernoemd naar Maarten Biesheuvel (1939-2020), volgens de organisatie „een van de grootmeesters van het genre”.