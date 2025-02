Vance: vriendschap met Europa afhankelijk van gedeelde waarden

„De hele verdediging van Duitsland wordt gesubsidieerd door de Amerikaanse belastingbetaler”, zei de vicepresident. „Er zijn vele duizenden Amerikaanse militairen in Duitsland. Denk je dat de Amerikaanse belastingbetaler dat accepteert als je in Duitsland de gevangenis in kunt draaien als je een gemene tweet post?” Hij trad niet detail over waar hij specifiek op doelde.

Vance had Europese landen tijdens de veiligheidsconferentie in München beschuldigd van het uithollen van de democratie door onder meer radicaal-rechts de mond te snoeren. Hij zei op CPAC dat de vriendschap tussen Europa en de VS is gebaseerd op gedeelde waarden. „Je hebt geen gedeelde waarden als mensen worden opgesloten omdat ze zeggen dat de grenzen dicht moeten. Je hebt geen gedeelde waarden als je verkiezingen annuleert als de uitslag je niet bevalt, zoals in Roemenië.”

De vicepresident verwees naar het terugdraaien van de uitslag van de Roemeense presidentsverkiezingen vorig jaar. Toen was de eerste verkiezingsronde gewonnen door een relatief onbekende pro-Russische kandidaat. Hij profiteerde volgens de autoriteiten van een beïnvloedingscampagne op sociale media en daarom moest van het Constitutioneel Hof opnieuw worden gestemd. Dat leidde tot protesten van Roemenen die dat ondemocratisch noemden.

Vance had in München ook al uitgehaald naar het besluit van het hof. „Je kunt het verkeerd vinden dat Rusland sociale-media-advertenties koopt om jullie verkiezingen te beïnvloeden. Wij vinden dat zeker”, zei hij. „Maar als je democratie vernietigd kan worden door een paar honderdduizend dollar aan digitale reclame uit een ander land, dan stelde het van begin af aan al niet veel voor.”