Zuid-Holland overweegt PFAS-metingen in omgeving van Chemours

De 3M-fabriek bij Antwerpen produceert net als Chemours PFAS. Beide fabrieken lozen deze chemische stoffen, die nauwelijks afbreken in het milieu en schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en de natuur, via de lucht en het water. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft in een straal van 3 kilometer rond 3M metingen uitgevoerd naar PFAS in de lucht.

De Zuid-Hollandse milieudienst DCMR voert regelmatig controles uit bij Chemours. Dat gebeurt op de locatie van de fabriek, die naast een rivier staat. Sommige inwoners van Dordrecht en omliggende gemeenten zeggen dat hun gezondheidsklachten worden veroorzaakt door de uitstoot van Chemours. Ze pleiten al langer voor metingen in de buurt. De actiegroep ‘Stop PFAS, stop Chemours’ heeft al overwogen zelf meetapparatuur op te hangen rond de fabriek, maar door de hoge kosten daarvan is dat nog niet gelukt.

De provincie Zuid-Holland onderzoekt nu wat „de mogelijkheid en meerwaarde” is van emissiemetingen en depositieonderzoek in de omgeving. Dat zijn metingen van de hoeveelheid stoffen in de lucht op ‘leefhoogte’ en de neerslag daarvan op de grond en in het water. „We gaan kijken wat er mogelijk is voor het doen van metingen buiten de inrichting en wat dit oplevert. Want als we het kunnen meten, wat zeggen die cijfers dan en wat kun je er vervolgens mee doen? Wij gaan, voordat we stappen zetten, kijken hoe ze in België hun meetprogramma hebben opgezet, wat hun ervaringen zijn en aan welke normen of grenswaarden ze de uitkomsten spiegelen”, aldus een woordvoerster van gedeputeerde Meindert Stolk (toezicht en handhaving, CDA).