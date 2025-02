Partijen vernietigend over Wiersma’s ‘dode mus’, ook VVD kritisch

Op dit moment geldt er een lage grens voor stikstofuitstoot zonder vergunning. Wiersma wil die met een factor 200 verhogen, omdat zij denkt dat de uitstoot onder die lage ondergrens verwaarloosbaar is. Vrijdag kondigde ze haar plan aan via een interview in De Telegraaf, en een filmpje op de website van haar partij. Het voornemen stond niet zo concreet in de Kamerbrieven die zij vrijdag ook hierover stuurde.

Anne-Marijke Podt (D66) en Laura Bromet (GroenLinks-PvdA) denken dat Wiersma’s plannen geen kans maken bij de rechter. Bovendien zal de hogere grens alleen maar tot meer stikstofuitstoot leiden. Verder zijn zij verbolgen dat Wiersma in een video, die breed gedeeld werd door de BBB, zei dat „alle seinen op groen” staan voor de ondergrens. „Stond u daar als minister, of als campaigner voor uw partij?”, vroeg Bromet haar. „Het was in ieder geval een ‘boost’ voor BBB-tv, laten we het daar maar op houden”, aldus Pieter Grinwis (ChristenUnie). Thom van Campen (VVD) vond het „heel ongemakkelijk” dat er „zo politiek gecommuniceerd werd over zo’n belangrijk onderwerp”.

Hij wil dan ook opheldering van Wiersma. Het verhogen van de grens kan volgens Van Campen alleen als Wiersma ook een plan heeft hoe de algehele stikstofuitstoot omlaag gaat. „Het ene kan niet zonder het andere.” Van Campen is ongeduldig, en wil snel concrete maatregelen van Wiersma horen.

Ook de grootste coalitiepartij is niet te spreken over de communicatie van Wiersma. Volgens PVV-Kamerlid Jeanet Nijhof-Leeuw bestonden de brieven van vrijdag uit veel tekst, maar weinig inhoud. Ook laakt zij dat al snel bleek dat het traject mogelijk anderhalf jaar duurt. Daags voor het debat schreef Wiersma in een brief dat dit misschien toch enkele maanden wordt. „We weten nu niet waar we aan toe zijn: dit kan écht niet”, aldus Nijhof-Leeuw. Ook moet het sneller voor de PVV: „de tijd van even lekker bezig zijn, is voorbij. De minister moet gaan leveren.”