Schoolmedewerker verdacht van zeven feiten rondom kindermisbruik

Bij W. is inmiddels een pedofiele stoornis vastgesteld. De officier van justitie wil dat hij nog door een psychiater wordt onderzocht. Dit in het kader van een mogelijke tbs. Ze liet donderdag al doorschemeren dat haar strafeis „ver boven” de vier jaar celstraf zal uitkomen.

De 25-jarige W. was leerkrachtondersteuner op een school in zijn woonplaats Helmond. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden tussen april 2018 en september vorig jaar, op de school en bij enkele oppasadressen. Eerder bleek al dat de zaak een forse omvang heeft. W. heeft al een bekentenis afgelegd.

In de rechtbank in Den Bosch werd duidelijk dat het op zeven verschillende strafbare feiten neerkomt, waaronder het seksueel binnendringen bij zes meisjes. Van dertien slachtoffers zou hij kinderporno hebben gemaakt. Ook zouden een broertje en zusje, bij wie hij oppaste, elkaar hebben moeten betasten. Vier meisjes zouden hem hebben moeten betasten. In totaal zou hij bij achttien kinderen seksuele handelingen hebben verricht of andersom. Daarnaast was hij in het bezit van bestaande kinderporno.

De verdachte zit momenteel op een speciale afdeling van het huis van bewaring, een zogeheten Extra Zorgvoorziening (EZV). Die is ingericht voor kwetsbare gedetineerden die niet kunnen functioneren in een regulier regime. Zijn advocaat Marcel Heuvelmans betoogde tijdens de vorige zitting dat het op een reguliere afdeling niet veilig is voor zijn cliënt. Er zou destijds dagelijks op de celdeur zijn gebonkt en zijn geprobeerd het luikje daarvan te openen.

De rechtbank besloot dat er nog een psychiater wordt toegevoegd aan het onderzoek. De volgende tussentijdse zitting is 15 mei.