Oud-manager grondstoffenhandelaar Gunvor moet cel in om omkoping

Aanklagers hebben G., een voormalig handelsfinancieringsmanager bij het in Genève gevestigde Gunvor, ervan beschuldigd 35,5 miljoen dollar te hebben betaald aan overheidsfunctionarissen om financiering en levering van ruwe olie uit het Afrikaanse land te krijgen. Hij zou meer dan 35 betalingen hebben gedaan die per stuk 150.000 dollar tot 3,5 miljoen dollar waard waren. De betalingen zouden zijn gedaan aan tussenpersonen via banken in Genève en Brussel.

Volgens de aanklagers vormden deze betalingen de kern van de omkopingsaffaire. Daarbij wezen ze op e-mails tussen G. en een oud-collega die in 2018 al is veroordeeld. Daaruit zou naar voren zijn gekomen dat hij wist dat hij valse documenten maakte voor de miljoenen aan betaalde steekpenningen en dat ze overtuigender moesten zijn om de banken die de transacties verwerkten te kunnen misleiden. „Probeer verschillende woorden te gebruiken in deze rekeningen alsjeblieft”, schreef G. in 2011 bijvoorbeeld aan zijn voormalige collega.

Meer grote grondstoffenhandelaren zijn onlangs veroordeeld in corruptieaffaires in Afrikaanse landen. Vorige maand werden Trafigura en voormalig operationeel topman Mike Wainwright door een Zwitserse rechtbank schuldig bevonden aan omkoping in Angola. Trafigura moet bijna 150 miljoen dollar aan boetes en compensatie betalen. Wainwright kreeg 32 maanden celstraf, waarvan twintig voorwaardelijk. Hij heeft de beschuldigingen ontkend en gaat in beroep tegen de uitspraak.