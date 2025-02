Jansen na kritiek PBL: ‘Kringloopeconomie hartstikke belangrijk’

De kringloopeconomie krijgt te weinig prioriteit van de overheid, concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) donderdag. Het kabinet moet volgens het planbureau met concrete acties komen om grondstofgebruik terug te dringen. Het is „heel erg onwaarschijnlijk” dat het doel wordt gehaald om in 2030 de helft minder dode grondstoffen zoals mineralen en metalen te gebruiken.

„Kijk, het is hartstikke belangrijk”, zegt Jansen over de kritiek dat circulaire economie niet hoog genoeg op de prioriteitenlijst staat. „Ik snap de aanbevelingen die worden gedaan door het PBL. Die nemen we ook ter harte en die gaan we nu ook heel goed bestuderen.”

De plannen die volgens PBL veel effect kunnen hebben, zijn tegelijkertijd ingrijpend. Voorbeelden zijn een subsidie voor gerecycled plastic, een heffing voor het gebruik van aardolie voor plastic en een verplicht aandeel groen financieren door banken.

Jansen wil nog niet vooruitlopen op nieuwe maatregelen. „Het is eerst rustig kijken wat uiteindelijk de consequenties zijn en welke middelen wij tot beschikking hebben om nog te draaien aan de knop.” Naar verwachting komt de staatssecretaris in september met een nieuwe versie van het landelijke plan voor een circulaire economie. „Alle opties staan open, maar ik ga niet op voorhand zeggen welke kant het op gaat.”

Eerder werd gemeld dat Jansen donderdag zou spreken op een bijeenkomst van het PBL over circulaire economie, maar de staatssecretaris heeft afgezegd omdat een Tweede Kamerdebat uitliep. „Andere afspraken zijn daardoor doorgeschoven, dus helaas moest ik keuzes maken.”