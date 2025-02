Rotterdam sloopt Pompenburgflat voor drie wolkenkrabbers

In het nieuwe complex, met de naam RISE, komen driehonderd sociale huurwoningen terug. De huidige bewoners van de Pompenburgflat krijgen een woning in het nieuwe plan als ze dat willen. Verder komen er gelijke delen huur- en koopwoningen in het midden- en hoge segment. Ook komen er in het complex een hotel, bedrijfs- winkel- en kantoorruimte, en ruimte voor maatschappelijke voorzieningen. Blikvanger van het complex is een woontoren van 285 meter hoog. De andere torens worden rond de 150 meter hoog.

Een deel van de bewoners van de Pompenburgflat, gebouwd in 1981, protesteerde deze week nog tegen het plan. Wanneer met de bouw wordt begonnen, is nog niet bekend, maar volgens de planning nog dit jaar. Bouwwethouder Chantal Zeegers verwacht dat er nog bezwaren worden ingediend tegen het bestemmingsplan.

In de raad lijkt ook een meerderheid te zijn voor een ander groot bouwproject in het stadscentrum. Aan de Lijnbaan komt Lumière, een ruim 150 meter hoge torenflat met 260 huurwoningen, waarvan 70 procent in het hoge prijssegment.