Alibaba bij winnaars op Wall Street na sterke resultaten

Economie

Alibaba behoorde donderdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Het Chinese tech- en webwinkelconcern, bekend van AliExpress, boekte in het vierde kwartaal van 2024 de grootste omzetgroei in meer dan een jaar tijd. Ook de winst nam toe. Het concern profiteerde onder meer van een ommekeer in zijn webwinkelactiviteiten en de grote investeringen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het aandeel, dat ook genoteerd is op Wall Street, steeg ruim 11 procent.