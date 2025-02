Camilla bezoekt centrum dat slachtoffers huiselijk geweld helpt

Tijdens het bezoek ging de 77-jarige Camilla in gesprek met medewerkers van het centrum, dat al 45 jaar actief is. Ook sprak de koningin met slachtoffers die door de organisatie worden geholpen.

Camilla zet zich vaker in om bewustzijn te creëren over huiselijk en seksueel geweld. In een documentaire die in december verscheen, liet Camilla zich nog uit over het onderwerp. „Het is zo belangrijk om nu iets te doen”, zei ze toen.