Beoogde Oekraïne-macht klein en luchtmachtgedreven, ziet expert

Buitenland

De troepenmacht die in Oekraïne een staakt-het-vuren zou moeten bewaken is volgens de eerste uitgelekte plannen „wel heel klein” en leunt erg zwaar op bescherming vanuit de lucht, constateert Oekraïne-kenner Bob Deen. Het is volgens hem maar de vraag of dat toereikend zal zijn. Dat staat of valt met de precieze opdracht en speelruimte en met de houding van vijand Rusland en beschermheer de Verenigde Staten, zei Deen donderdag tegen het ANP.