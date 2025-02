Veiligheidsadviseur Trump: Kyiv moet op zijn woorden passen

„Ze moeten op hun woorden passen en eens goed nadenken over die deal en hem tekenen”, aldus Waltz. Met de deal bedoelt hij het voorstel waarmee de VS kunnen investeren in Oekraïense mineralen die belangrijk zijn voor de energietransitie. Het voorstel had Kyiv afgewezen omdat veiligheidsgaranties geen onderdeel waren van de overeenkomst.

De banden tussen de VS en Oekraïne zijn op dit moment gespannen. Trump heeft een hardere houding ten opzichte van het land aangenomen dan zijn voorganger Joe Biden. Hij vindt dat er een einde moet komen aan de oorlog en dat Europa op veiligheidsgebied meer op eigen benen moet staan. Ook wil hij in Oekraïne geld verdienen omdat alle steun die de VS de laatste jaren leverden zoveel geld gekost heeft.

Trumps regering heeft afgesproken om met Rusland over mogelijke vrede te praten, maar lijkt vooralsnog niet veel inbreng vanuit Oekraïne of Europa te willen horen. Ook viel Trump Zelensky aan op zijn democratische mandaat als president en zei de Amerikaanse president dat Oekraïne de oorlog is begonnen. Zelensky heeft gezegd dat Trump zijn oren laat hangen naar de Russische lezing van de oorlog en dat hij in een bubbel van desinformatie zit.

De Amerikaanse regering zegt dat Oekraïne en Europa wel betrokken worden bij de gesprekken, maar dat het geen zin heeft om iedereen tegelijk rond de tafel te zetten. „Dat heet pendeldiplomatie”, zei Waltz tegen Fox. „Dus we hebben contact gelegd met de ene kant, we hebben contact gelegd met de andere kant en daarna zetten we een proces in gang onder aansturing en leiding van president Trump.”

Uiteindelijk komen Oekraïne en de VS wel weer tot elkaar beweerde Waltz. „De president heeft ook al gezegd hoeveel hij van het Oekraïense volk houdt.”