Hasbro mikt op lucratief speelgoed als Play-Doh en Magic-kaarten

Hasbro mikt in een nieuw plan voor de komende jaren op een omzetgroei van ongeveer 5 procent, maar de onderneming wil ook ongeveer 1 miljard dollar aan kosten besparen. Het bedrijf achter G.I. Joe-figuurtjes en Dungeons & Dragons-bordspellen denkt dat te kunnen doen door meer te investeren in merken en categorieën met het hoogste potentieel voor omzet- en winstgroei.

In de coronaperiode liep de vraag naar speelgoed wereldwijd nog flink op, maar die tijd is weer voorbij. Hasbro en grote rivaal Mattel, de maker van onder meer Barbie-poppen en Hot Wheels-auto’s, willen daarom kosten besparen en zich richten op winstgevendheid.

„Onze nieuwe strategie is gebaseerd op de belangrijkste inzichten die Hasbro’s evolutie naar een modern speelbedrijf zullen sturen: we bedienen fans van alle leeftijden wereldwijd, in elke prijsklasse, en bereiken fans waar ze spelen - wat steeds vaker online is”, licht topman Chris Cocks toe in een verklaring.