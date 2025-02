Dodelijk ongeluk geen zelfmoordpoging, aldus rechters: 1 jaar cel

Op de Schutboomsestraat reed M. ongeveer 180 kilometer per uur, terwijl 80 was toegestaan. Hij botste op 2 augustus vorig jaar zo hard achterop de auto van een willekeurig slachtoffer, dat deze in brand vloog en volledig werd verwoest. De man overleed daar. De auto van M. kwam tot stilstand tegen een boom. Hijzelf moest zwaargewond naar het ziekenhuis.

Vlak daarvoor stuurde M. nog verontrustende berichten naar zijn ex-vriendin: „Als ik in een rolstoel beland, zorg dan voor me. Als dat niet gebeurt, vertel het aan mijn moeder”, „Laat me niet doodgaan” en „Ik maak hier een einde aan.” De verdachte beweerde dat hij enkel haar aandacht wilde trekken en niet echt een doodswens had. De rechtbank ziet niet genoeg bewijs dat het een bewuste actie was waarmee hij zichzelf om het leven wilde brengen. Zo liet hij zijn auto die dag nog keuren bij de garage.

In de nacht voor het ongeluk had de ex van M. de relatie verbroken. De ochtend erna zag hij haar vader rijden, waarna hij besloot erachteraan te gaan om met hem te praten. Tijdens de rit zou hij zich duizelig hebben gevoeld en even zijn weggevallen, nadat hij de hele nacht niet had geslapen. De man kon niet uitleggen waarom hij zo hard reed. Hij zei dat het „niet expres” was. De rechtbank sprak van „roekeloosheid” en legde naast de gevangenisstraf ook een rijontzegging van drie jaar op.