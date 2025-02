OM eist twee ton boete tegen Tata voor vrijkomen kooksovengas

In februari 2021 kwam ruim 35.000 kubieke meter giftig kooksovengas ongefilterd vrij omdat een afsluiter in een fabriek niet was dichtgezet en een heel weekend bleef lekken. Een klein jaar later werd niet tijdig gemeld dat door zware windstoten een afdekband in de ontstoffingsinstallatie van een kooksgasfabriek was afgewaaid en dubbelgevouwen. In beide gevallen had de omgevingsdienst binnen een kwartier op de hoogte moeten zijn gebracht, betoogde het OM. Dat stelt vast dat „het milieubelang bij Tata niet vooropstond”.

Bij het incident kwam in 77 uur tijd ruim 35.000 kuub gas vrij omdat een afsluiter lekte. „Veel te veel, die emissie”, aldus de voorzitter van de rechtbank. De officier van justitie sprak van een „zwaar ongeval”, dat pas op maandag werd gemeld in plaats van vrijdag. Het systeem rond het beheersen en voorkomen van veiligheidsrisico’s bij Tata voldeed in dit geval niet, aldus de officier.

Tata erkent dat de emissie niet had mogen gebeuren, te laat werd opgemerkt en te laat is gemeld. „Qua gezondheid, qua gevaar denk ik dat de risico’s heel klein zijn geweest”, zei directeur operations Coenraad Spaans van Tata. Hij keurt directe schade aan de omgeving door uitstoot van onder meer methaan, waterstof en CO2 „natuurlijk niet goed. Maar persoonlijk denk ik dat de omgeving daar niets van merkt, de verwaaiing is heel groot.”

Na het incident in 2022 werd de productie enkele uren stilgelegd, maar hoewel de reparatie niet goed was gelukt, werd die toch weer opgestart. Wat Tata betreft gold de meldplicht in dit geval niet direct. Later is besloten wel een milieumelding te doen.

De procedures bij Tata zijn aangescherpt naar aanleiding van het incident in 2021 Met eindverantwoordelijken zijn zeer intensieve gesprekken gevoerd en onder anderen leidinggevenden hebben een coachingsprogramma doorlopen, aldus Spaans. „Niet-melden heeft echt heel veel aandacht gehad bij ons de afgelopen periode, wat heeft geleid tot grote veranderingen. De tijdige meldingsdiscipline is dicht bij de 100 procent gekomen.”

De rechtbank in Amsterdam doet volgende maand uitspraak.