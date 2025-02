Studenten en docenten Aardwetenschappen houden ‘rouwdienst’ op VU

De studenten en docenten stellen dat expertise verloren dreigt te gaan die op geen enkele andere universiteit aanwezig is. De afdeling Aardwetenschappen speelt volgens hen „een onmisbare rol in het begrijpen en oplossen van cruciale vraagstukken zoals klimaatverandering, de energietransitie en waterveiligheid”.

„Een wereld zonder Aardwetenschappen is een wereld in brand”, staat op een van de spandoeken. De betogers hebben ook bloemen meegenomen: rode rozen en witte lelies. Ze draaien treurige muziek en delen flyers uit. Na de optocht over de campus gaat het protest binnen verder. De betogers hangen hun spandoeken aan trappen en verzamelen zich op de eerste verdieping voor hun ‘ceremonie’.

De VU is lang niet de enige universiteit die zich genoodzaakt ziet om te bezuinigen. De universiteiten zien hun kosten stijgen en hun inkomsten teruglopen, onder meer doordat de overheid bezuinigt op de sector en het aantal internationale studenten inperkt. De Universiteit Twente en de Roosevelt Academy in Middelburg hebben beide al tientallen medewerkers ontslag aangezegd.

Diverse andere universiteiten hebben aangekondigd dat studies verdwijnen. De Universiteit Utrecht wil bijvoorbeeld af van de opleidingen Duits, Frans, islam en Arabisch, Italiaans, Keltisch en religiewetenschappen. Die zijn financieel onrendabel volgens de universiteit. In Leiden staat onder meer de opleiding Italiaans op de tocht. Ook de Open Universiteit is bezig met een reorganisatie. Daar worden waarschijnlijk 65 banen geschrapt, waarbij gedwongen ontslagen niet uitgesloten zijn. De instelling moet 6,2 miljoen euro bezuinigen.