Limburg houdt voorlopig vast aan geitenstop

Uit onderzoek van het RIVM kwam eerder deze maand naar voren dat mensen die in de buurt wonen van een geitenhouderij meer kans hebben op longontsteking. Jaarlijks zouden er ongeveer twintig tot honderd mensen extra overlijden aan longontstekingen die zij daardoor oplopen. Het kabinet heeft de Gezondheidsraad gevraagd om nog dit jaar te adviseren over eventuele maatregelen.

„Ons college heeft oog voor de langdurige onzekere situatie voor geitenhouders, maar ook voor de gezondheid van onze inwoners. Wij wachten het advies van de Gezondheidsraad en het standpunt van het Rijk af”, stelt gedeputeerde Van Caldenberg in een brief. Limburg is een van de negen provincies waar een geitenstop van kracht is.

Hoe het komt dat mensen die in de buurt van een geitenhouderij wonen vaker longontsteking krijgen, is uit het RIVM-onderzoek niet duidelijk geworden. Het instituut vermoedt dat tot 23 verschillende bacteriën in de houderijen verantwoordelijk zijn voor de longziekte.

De Limburgse politiek stemde in 2019 uit voorzorg voor een geitenstop, in afwachting van meer onderzoek naar de gezondheidsrisico’s. De Provinciale Staten namen ook een motie aan die de provincie oproept het verbod te heroverwegen als geen duidelijk verband tussen geitenhouderijen en longziekten kan worden aangetoond.

In Limburg werden volgens cijfers van het CBS vorig jaar ruim 51.000 geiten gehouden. Daarmee staat de provincie qua aantallen achter Noord-Brabant (179.000), Gelderland (153.000) en Overijssel (95.000).