Coalitie wacht reactie kabinet af over ov-bezuiniging steden

Met name PVV-Kamerlid Hidde Heutink kreeg hierover veel kritiek vanuit de oppositie. Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA) wees hem op het voornemen uit het coalitieakkoord om de bereikbaarheid op orde te houden en verder te verbeteren, en op de leus dat „elke regio telt”. De Hoop: „Het enige dat ik vandaag vraag, is: houd je aan je eigen coalitieakkoord.”

Heutink verwacht dat zijn partijgenoot en staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer) heroverweging van de bezuiniging in elk geval „op tafel gaat leggen” bij de onderhandelingen over de voorjaarsnota.

Hij sprak van „legitieme vragen” over de gevolgen van de bezuiniging. Olger van Dijk (NSC): „We moeten niet doemdenken.” Het kabinet „zal moeten zoeken naar mogelijkheden om het openbaar vervoer in de regio zo goed mogelijk te houden”, zei BBB-Kamerlid Cor Pierik. „Maar dat moet wel met minder geld. We kunnen het niet mooier maken.”