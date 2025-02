België mag op NAVO-top niet meepraten, vreest topmilitair

België is een van de slechtst presterende NAVO-landen en denkt pas in 2029 aan de bestedingsnorm te voldoen. Terwijl de alliantie inmiddels alweer onderhandelt over een hoger doel en dat op de top eind juni in Den Haag hoopt vast te stellen.

2029 „is veel te laat”, zei Vansina donderdagochtend op de Belgische nieuwszender Radio 1. Hij denkt „eerlijk gezegd” dat de andere lidstaten niet langer willen luisteren naar een bondgenoot die de 2 procent niet haalt. „Ik ben niet overtuigd dat die de zaal zal mogen binnenkomen” op de top.

Alle 32 NAVO-landen worden in Den Haag uitgenodigd, maar lakse of dwarse lidstaten leveren volgens diplomaten invloed in. Zeker nu de VS fors hogere investeringen eisen en achterblijvers ronduit dreigen met vergelding.