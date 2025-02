Oppositie ziet niets in plan Klever, ook VVD is kritisch

„Door het mes in ontwikkelingssamenwerking te zetten, gooien we onze eigen ruiten in”, aldus Danielle Hirsch (GroenLinks-PvdA). Nederland schaadt zijn positie in de wereld en China en Rusland zullen volgens haar in het gat springen dat wordt achtergelaten. Ze denkt dat bedrijven ook niet op dit beleid zitten te wachten.

Don Ceder (ChristenUnie) spreekt van een „slecht plan” dat de meest kwetsbaren raakt. „Ook geopolitiek zijn ze uiterst onverstandig.” Hij kwalificeert de voorstellen als „kortzichtig en kil”. Stephan van Baarle van DENK uit zich in gelijke bewoordingen en ziet „extreemrechts egoïsme. Walgelijk om te zien hoe dit kabinet de eigen-volk-eerst-agenda uitrolt”.

Maar ook VVD’er Roelien Kamminga ziet minpunten. Het gaat om meer dan effectiviteit, zegt ze. „Het draagt bij aan stabiliteit, veiligheid, diplomatieke relaties en de internationale positie van Nederland. Het lijkt erop dat de minister dit cruciale aspect is vergeten om nog maar te zwijgen van het belang van het beschermen van de meest kwetsbare groepen, zoals vrouwen en andere minderheden.”

Klever maakt donderdag bekend dat ze flink gaat snijden in haar steun aan onderwijs, vrouwenrechten, klimaat en VN-organisaties. Ze moet vanaf 2027 jaarlijks 2,4 miljard bezuinigen.