President bij overdracht dode gijzelaars: „Er zijn geen woorden voor”; opperrabijn leest Psalm 83

Het gaat bij de overdracht van vier dode gijzelaars om moeder Shiri Bibas, haar jonge kinderen Kfir en Ariel, en Oded Lipshitz, een bejaarde man van 84. Op 1 februari kwam de vader van de kinderen, Yarden Bibas, vrij uit gevangenschap in Gaza.

Yarden had, naar eigen zeggen, tijdens zijn gevangenschap in Gaza steeds hoop gehouden dat zijn vrouw en kinderen nog in leven zouden zijn. Kort na zijn vrijlating werd hem verteld dat ze waren omgekomen in gevangenschap. Volgens Hamas als een gevolg van Israëlische bombardementen, maar dat kan net zo goed propaganda zijn van de terreurbeweging.

De overdrachtsceremonie was donderdag, naar de begrippen van Hamas die van iedere overdracht een grote show maakt, sober. Het Rode Kruis, dat de gijzelaars van Hamas kreeg overgedragen, deed er alles aan om de overdracht zoveel mogelijk af te schermen. Nogal wat media in Israël besloten, uit woede over het feit dat Hamas zelfs dode Israëliërs gebruikt voor propaganda, om beelden van de ceremonie niet te publiceren.

De opperrabbijn van het leger las tijdens overdracht van de lichamen Psalm 83

Zowel president Herzog als premier Netanyahu hebben in korte verklaringen hun afgrijzen geuit over het feit dat zelfs een overleden kind, dat in gevangenschap 1 jaar werd en daarmee de jongste gijzelaar was, door Hamas gebruikt worden om hun leugens te verspreiden. „Er zijn geen woorden voor”, zo schreef Herzog in een verklaring. Hij zei het hoofd te buigen en om vergeving te vragen voor het feit dat de staat Israël zijn burgers die zevende oktober niet heeft kunnen beschermen. Premier Netanyahu zei dat heel de wereld kan zien wie de Hamas-terroristen werkelijk zijn. „Monsters”, aldus de premier.

Woede

De shows die Hamas steeds opvoert wanneer er gijzelaars worden overgedragen aan Israël wakkeren in dat land de woede over de terreurbeweging steeds verder aan. Zo werden de afgelopen weken levende gijzelaars gedwongen bij hun vrijlating een verklaring te tekenen en werden ze op een groot podium aan de Gazanen getoond als trofeeën.

Ook donderdagmorgen deden er weer gruwelijke geruchten de ronde over de manier waarop Hamas de overleden gijzelaars zou hebben overgedragen. Zo zouden de doodskisten op slot zitten en zou er geen sleutel zijn meegegeven om die open te maken.

Nieuws in beeld Mensen wachten langs een weg tot de lichamen van vier Israëlische gijzelaars die door Hamas zijn overgedragen. beeld EPA, Abir Sultan De overdracht van vier Israëlische gijzelaars. beeld AFP, Eyad Baba Mensen wachten langs een weg tot de lichamen van vier Israëlische gijzelaars die door Hamas zijn overgedragen. beeld EPA, Abir Sultan Mensen wachten langs een weg tot de lichamen van vier Israëlische gijzelaars die door Hamas zijn overgedragen. beeld EPA, Abir Sultan Mensen wachten langs een weg tot de lichamen van vier Israëlische gijzelaars die door Hamas zijn overgedragen. beeld EPA, Abir Sultan Mensen wachten langs een weg tot de lichamen van vier Israëlische gijzelaars die door Hamas zijn overgedragen. beeld EPA, Abir Sultan

De door het Rode Kruis aan Israël overgedragen doodskisten werden door Israëlische soldaten eerst geïnspecteerd of er mogelijk explosieven in zouden zitten. Vervolgens werden de lijken in andere kisten gelegd en omwikkeld met de Israëlische vlag. De opperrabbijn van het Israëlische leger, brigade-generaal Eayl Karim, las vervolgens Psalm 83 voor.

Daarna werden de lichamen overgebracht naar Israëlische instituten waar de dode lichamen worden geïdentificeerd. Als dat proces voltooid is, worden nabestaanden ingelicht over hoe het verder gaat met de lichamen van hun geliefden.

De overdracht van donderdag vond plaats in het kader van de voorwaarden die door Hamas en Israël zijn overgekomen voor de eerste fase van een tijdelijk bestand. Ondertussen moeten de onderhandelingen gestart worden over de tweede fase van het bestand.