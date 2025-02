Hamas stuurt anonieme vrouw terug in plaats van gijzelaar Shiri Bibas

Donderdagmiddag werd na DNA-onderzoek in Israël bekend dat de overgedragen man inderdaad Oded Lipshitz is. In de nacht naar vrijdag werd ook duidelijk dat de twee kinderen Ariel en Kfir zijn. Maar de vrouw die door de terreurgroep in Gaza aan Israël was overgedragen, blijkt niet hun moeder. Ze is zelfs niet een van de gijzelaars, zeggen de Israëlische autoriteiten.

De schok en de woede in Israël zijn groot. De dag van de overdracht van de lichamen werd door velen in het land de ergste dag sinds 7 oktober 2023 genoemd. De teruggave van de lichamen werd door Hamas omlijst met een gruwelijke propagandashow, die wereldwijd afschuw opriep. En nu blijkt óók nog dat de vrouw niet de moeder van de kinderen is.

Nieuws in beeld Mensen wachten langs een weg op de lichamen van vier Israëlische gijzelaars die door Hamas zijn overgedragen. beeld EPA, Abir Sultan De overdracht van vier Israëlische gijzelaars. beeld AFP, Eyad Baba Mensen wachten langs een weg op de lichamen van vier Israëlische gijzelaars die door Hamas zijn overgedragen. beeld EPA, Abir Sultan Mensen wachten langs een weg op de lichamen van vier Israëlische gijzelaars die door Hamas zijn overgedragen. beeld EPA, Abir Sultan Mensen wachten langs een weg op de lichamen van vier Israëlische gijzelaars die door Hamas zijn overgedragen. beeld EPA, Abir Sultan Mensen wachten langs een weg op de lichamen van vier Israëlische gijzelaars die door Hamas zijn overgedragen. beeld EPA, Abir Sultan

Israël zei vrijdag bovendien dat de claim van Hamas dat de vier gijzelaars omgekomen zouden zijn bij Israëlische bombardementen op Gaza niet klopt. Het land zegt overtuigend bewijs te hebben dat de gijzelaars al in november 2023 in koelen bloede vermoord zijn door Hamas.

Alles aan de gijzeling is overigens gruwelijk. Zo kwam op 1 februari de vader van de kinderen, Yarden Bibas, vrij uit gevangenschap in Gaza. Yarden had, naar eigen zeggen, tijdens zijn gevangenschap in Gaza steeds hoop gehouden dat zijn vrouw en kinderen nog in leven zouden zijn. Kort na zijn vrijlating werd hem echter verteld dat ze waren omgekomen in gevangenschap.

De opperrabbijn van het leger las tijdens de overdracht van de lichamen Psalm 83

Zowel president Herzog als premier Netanyahu heeft donderdag in korte verklaringen hun afgrijzen geuit over het feit dat zelfs een overleden kind, dat in gevangenschap 1 jaar werd en daarmee de jongste gijzelaar was, door Hamas gebruikt wordt om hun leugens te verspreiden. „Er zijn geen woorden voor”, zo schreef Herzog in een verklaring. Netanyahu zei vrijdag dat Hamas een hoge prijs zal betalen voor het feit dat ze in plaats van Shiri Bibas een anonieme Gazaanse hebben overgedragen.

De door het Rode Kruis aan Israël overgedragen doodskisten werden donderdag eerst door Israëlische soldaten geïnspecteerd of er mogelijk explosieven in zouden zitten. Vervolgens werden de kisten omwikkeld met de Israëlische vlag. De opperrabbijn van het Israëlische leger, brigade-generaal Eayl Karim, las vervolgens een aantal psalmen voor, waaronder Psalm 83. Daarna werden de kisten overgebracht naar Israëlische instituten, waar de dode lichamen werden geïdentificeerd. Daar werd geconstateerd dat het lichaam van Shiri Bibas niet was overgedragen.

De overdracht van donderdag vond plaats in het kader van de voorwaarden die door Hamas en Israël zijn overeengekomen voor de eerste fase van een tijdelijk bestand. Israël zegt nu dat Hamas dat bestand grof geschonden heeft door een anonieme vrouw over te dragen in plaats van Shiri Bibas. De Joodse staat eist dat Hamas haar lichaam alsnog onmiddellijk overdraagt.

Wat de bestandsschending betekent voor het vervolg van de wapenstilstand is nog onduidelijk. Vanuit de Verenigde Staten zwelt de roep aan om, als Hamas niet onmiddellijk alle gijzelaars vrijlaat, de oorlog te hervatten.