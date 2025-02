Branchevereniging: bezuinigingen ontwikkelingshulp ‘harteloos’

Klever stopt met het geven van geld aan beroeps- en hoger onderwijs en de ontwikkeling van vrouwenrechten in arme landen. Volgens Partos heeft dat tot direct gevolg dat projecten moeten worden stopgezet die zich richten op bijvoorbeeld het opleiden van vrouwen tot advocaat, rechter of politieagent. Zulke projecten geven vrouwen in arme landen meer mogelijkheden om over hun eigen leven te beslissen, legt Hoornweg uit. Ook maakt het samenlevingen evenwichtiger als vrouwen op belangrijke plekken kunnen meedoen.

„Nederland is een van de rijkste landen ter wereld” en wat we nu uitgeven aan ontwikkelingshulp is al relatief weinig. Volgens Hoornweg gaat Klever er „met gestrekt been” in „ten koste van mensen in de meest erbarmelijke omstandigheden. Onmenselijk.” Partos vertegenwoordigt ruim honderd organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, waaronder Oxfam Novib, Save the Children en Cordaid.