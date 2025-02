Zweden: EU-tegenmaatregelen moeten voldoen aan WTO-regels

Trump heeft gedreigd importtarieven van 25 procent op te leggen op auto’s, halfgeleiders, staal en aluminium die de Verenigde Staten binnenkomen. De Europese Commissie zei daarop eventuele tegenmaatregelen te treffen. De EU heeft lijsten opgesteld met Amerikaanse producten waarop importheffingen kunnen komen als Trump de heffingen daadwerkelijk invoert.

Onder EU-lidstaten en de Europese Commissie is een „breed gedragen consensus dat de WTO in essentie belangrijk is om te behouden”, aldus Dousa in een interview met persbureau Bloomberg. „We hebben momenteel verschillende andere vrijhandelsonderhandelingen lopen. Als we een betrouwbare partner willen zijn, als we blijven zeggen dat iedereen zich aan de WTO-regels moet houden, dan moeten we dat zelf ook doen.”

Ook zei hij dat hij liever importtarieven ziet dalen dan stijgen en dat binnen de WTO „duidelijk” ruimte is om importtarieven voor de rest van de wereld te verlagen. Dit zou volgens de handelsminister lagere tarieven betekenen voor alle lidstaten en landen waarmee de EU geen vrijhandelsakkoord heeft. „Ik denk dat het volkomen redelijk is dat we ook de tariefniveaus herzien die we hanteren ten opzichte van andere landen.”