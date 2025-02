Besi onderuit op Damrak na tegenvallende omzetverwachting

Topman Richard Blickman van Besi zei voorzichtig optimistisch te zijn voor dit jaar, mede dankzij de aanhoudende sterke vraag naar chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). De autosector, de industrie, de smartphonesector en de Chinese markt blijven volgens hem echter wel zwak. Branchegenoten ASMI en ASML gingen mee omlaag en verloren 1,8 en 0,8 procent.

De AEX-index op het Damrak noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 939,78 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 859,27 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,4 procent. Londen verloor 0,4 procent.

Naast Besi stond Aegon onderaan in de AEX, met een min van 7 procent. De verzekeraar behaalde afgelopen jaar de eigen winstdoelstelling en verhoogde het dividend, maar beleggers lijken op meer te hebben gehoopt. Volgens topman Lard Friese boekt het concern goede vooruitgang met de transformatie en ligt Aegon op schema om de doelen voor dit jaar te realiseren.

De resultaten van NN Group (plus 5 procent) werden wel goed ontvangen. De verzekeraar boekte afgelopen jaar meer winst en topman David Knibbe sprak van sterke resultaten. Ook kondigde NN aan voor 300 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. In mei zal NN tijdens een investeerdersdag een update geven van de strategie en doelstellingen.

In de MidKap werd SBM Offshore 10 procent meer waard. De maritiem dienstverlener zag de omzet en winst afgelopen jaar flink stijgen. Het orderboek van het bedrijf, dat onder meer diensten verleent aan de oliesector, steeg tot een recordniveau van ruim 35 miljard dollar.

Fagron verloor 0,9 procent. Het apothekersbedrijf wist vorig jaar de eigen verwachtingen iets te overtreffen. ForFarmers steeg 4 procent na publicatie van de jaarcijfers. Topman Pieter Wolleswinkel sprak van een uitzonderlijk goed jaar voor het veevoerbedrijf, dat de winstgevendheid flink wist te verbeteren.