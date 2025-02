Rustige nacht voor zieke paus Franciscus in ziekenhuis

Buitenland

Paus Franciscus, die met een dubbele longontsteking kampt, heeft opnieuw een „vredige nacht” in het ziekenhuis doorgebracht. Hij is uit zijn bed gekomen en heeft in zijn leunstoel ontbeten, aldus het Vaticaan, dat woensdagavond een lichte verbetering in Franciscus’ gezondheidstoestand meldde.