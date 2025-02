Presbyterian Church in America betuigt spijt voor website met tips voor illegale immigranten

In de ”verklaring van berouw” zegt de leiding van de PCA dat het de taak van kerken en christenen is om de vreemdeling lief te hebben. „Maar dit betekent niet dat een kerkelijke organisatie de immigrant moet instrueren hoe hij de immigratieregels kan ontduiken.” Dat gebeurde op een website van de PCA.

„Als u geen legale status hebt, wordt u aangeraden geen documentatie mee te nemen waaruit uw land van herkomst blijkt”, was een van de adviezen. De website adviseerde ook om de autoriteiten niet te vertellen over een eventueel crimineel verleden.

Onder verwijzing naar de Bijbel en de Westminster Confession of Faith (WCF) zegt de PCA nu dat zij een „ernstige fout” heeft gemaakt. „Wij bevestigen dat het onze christelijke plicht is om de wettige bevelen van de burgerlijke magistraat te gehoorzamen en onderworpen te zijn aan zijn gezag” aldus de verklaring. „Anders adviseren is een zonde. Wij belijden dat wij tekort zijn geschoten (…). Wij hebben berouw en bieden onze excuses aan. Wij bieden ook onze excuses aan voor het veroorzaken van verwarring en consternatie in onze kerk. Wij hebben alle eerder geplaatste informatie van onze website verwijderd.”

De publicatie van de aanbevelingen heeft vooral op het grondvlak van de PCA veel onrust gegeven. Het kerkgenootschap staat in de VS bekend als een conservatieve denominatie.