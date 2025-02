Arbodiensten zien hoogste ziekteverzuim in jaren door griepgolf

Het gemiddelde verzuimpercentage steeg naar 5,1 procent, stellen de ondernemingen, die beide onderdeel zijn van HumanTotalCare. In december lag het verzuim nog op 4,8 procent. De meeste mensen met griepachtige klachten zouden na zeven dagen weer aan het werk kunnen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en onderzoeksinstituut Nivel signaleerden eerder al het hoogste aantal griepgevallen van de afgelopen jaren. Woensdag zei het RIVM dat het aantal mensen dat met griepachtige klachten naar de huisarts gaat, afgelopen week iets is gedaald. Het aantal blijft wel hoog, waardoor de epidemie na vijf weken nog steeds aanhoudt.

Het aantal verzuimmeldingen lijkt vanaf de eerste week van februari weer iets af te nemen, constateren de arbodiensten. Maar ze waarschuwen dat het verloop nog onzeker is. Andere jaren zagen ze juist dat de piek in het verzuim in februari of maart lag.