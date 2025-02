Natuur levert veel meer baten dan kosten op volgens CBS

Het laatste jaar waar de berekeningen over gaan is 2022. In dat jaar gaven de overheid en organisaties als Natuurmonumenten in totaal 1,6 miljard euro uit aan het beheren en onderhouden van natuurgebieden, het aankopen van nieuwe grond en het belonen van boeren die maatregelen namen om de soortenrijkdom op hun land te behouden.

Alle ‘ecosysteemdiensten’ die de natuur in datzelfde jaar leverde, leverden volgens de onderzoekers ruim 10 miljard euro aan baten op. Voor het grootste deel gaat het dan om zaken als recreatie, toerisme en ontspanning. De natuur levert ook op andere fronten diensten waar een bedrag op te plakken valt. Dat gaat van duinen die de kust beschermen tegen overstromingen tot de productie van hout in bossen. Ook de verkoeling die stedelijk groen mensen levert, telt mee.

Los van de opbrengst maken de onderzoekers inschattingen van de totale waarde van alle diensten die de natuur levert. Ze komen uit op 15 miljard euro. Dat is 50 procent meer dan een decennium geleden. Een grote oppepper kreeg de waarde van de natuur tijdens de coronacrisis, toen Nederlanders bij gebrek aan ander vermaak massaal naar bos, hei, duin en strand trokken.