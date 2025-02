Ggz-cliënt vindt digitale zorg aanvulling, maar geen vervanging

De meerderheid van de ervaringsdeskundigen is positief over chatgesprekken met hulpverleners (62 procent). Ook apps worden gewaardeerd door ongeveer de helft van de mensen die daar gebruik van maken. De tevredenheid over onlinevragenlijsten ligt op vergelijkbare hoogte. Over beeldbellen zijn de ondervraagden aanmerkelijk minder enthousiast: slechts een kwart is er positief over. Onlinezelfhulp scoort met 23 procent positieve oordelen het laagst.

„De bevindingen onderstrepen het belang van maatwerk: digitale zorg kan helpen bij herstel, mits het goed wordt afgestemd op de behoeften en wensen van de cliënt”, concluderen de organisaties die het onderzoek deden. Van de mensen die ze ondervroegen, ziet slechts 11 procent volledig digitale zorg zitten.

Dat fysiek contact de voorkeur heeft, hangt voor de meeste cliënten samen met de afwezigheid van non-verbale communicatie bij digitale zorg. Met digitale communicatiemiddelen is het ook eenvoudiger om moeilijke onderwerpen uit de weg te gaan. „Ik doe me vaak beter voor dan ik ben, online prikt iemand daar niet doorheen”, schreef een van de deelnemers in een toelichting. Een ander merkte op: „Via het scherm kan ik nog te goed vermijden wat juist wél besproken moet worden.”

Ook voor het opbouwen van een goede relatie met de behandelaar vinden de meeste cliënten persoonlijk contact belangrijk. Nog maar weinig ondervraagden hebben ervaring met virtual reality, maar de kleine groep die dat wel heeft, is daar positief over.

Veelgenoemde voordelen van digitale zorg zijn dat mensen er niet voor hoeven te reizen en diverse digitale toepassingen 24 uur per dag beschikbaar zijn. Door digitale zorg hebben mensen bovendien de mogelijkheid om „vanuit de eigen vertrouwde omgeving aan herstel te werken”.