Grote vragen in Kamerdebat over Wiersma’s stikstofplannen

Binnenland

Landbouwminister Femke Wiersma (BBB) moet donderdag tekst en uitleg geven in een groot Kamerdebat over haar nieuwste stikstofplannen. Afgelopen vrijdag deelde ze meer over de richting die het kabinet wat betreft stikstof op wil. Maar voor veel partijen leveren de plannen juist meer vragen op dan ze beantwoorden. „Ze heeft wat uit te leggen”, aldus coalitiepartner Harm Holman (NSC).