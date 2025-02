Caravanverkoop stijgt binnen Europa alleen nog in Nederland

De verkoop van nieuwe caravans en campers nam in Europa in 2024 met ruim 5 procent toe. Maar dat kwam volledig voor rekening van de kampeerauto’s, aldus KCI. Daarvan werden er in totaal ruim 160.000 verkocht. Het aantal verkochte caravans zakte van bijna 64.000 in 2023 naar een kleine 61.000 stuks vorig jaar.

Vooral in de Scandinavische landen en in het Verenigd Koninkrijk daalde de caravanverkoop, terwijl in Nederland de verkoop ervan met ruim 6 procent steeg tot bijna 7200 stuks. Daarmee waren Nederlanders goed voor 12 procent van de totale Europese markt wat betreft de aanschaf van caravans.

Samen met Denemarken is Nederland het enige land waar meer caravans dan campers worden gekocht. De Nederlandse verkoopstijging van nieuwe campers was vorig jaar 10,5 procent (2465 exemplaren).

KCI-voorzitter Roel Reineman ziet het ook voor dit jaar zonnig in. „We zijn in januari uit de startblokken geschoten met de registratie van 422 nieuwe caravans en 216 campers, oftewel stijgingen van 21 en 29 procent in vergelijking met de eerste maand van vorig jaar. Het moge duidelijk zijn dat kamperen populairder dan ooit is en dat wij in Nederland een steeds belangrijkere motor voor de Europese markt zijn.”