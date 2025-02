Trump verbiedt federale steun aan ongedocumenteerden

Volgens Bloomberg, dat papierwerk rond het presidentiële bevel heeft ingezien, moeten overheidsinstanties initiatieven doorlichten om vast te stellen dat zij geen steun bieden aan illegale immigranten. Ook mogen staten en steden geen federaal geld gebruiken voor programma’s waar ongedocumenteerden mogelijk aanspraak op kunnen maken. In de plannen is ook vastgelegd dat overheidsinstanties beter moeten controleren wie er in aanmerking komt voor de programma’s.

Migranten zonder papieren komen in de Verenigde Staten in principe al niet in aanmerking voor de meeste overheidsprogramma’s, waaronder federale voedselhulp en bijstandsuitkeringen. Het decreet benadrukt de focus van Trump op een strenger immigratiebeleid en zijn verkiezingsbelofte de grootste deportatie in de geschiedenis van de VS uit te voeren.

In de eerste twee weken van het tweede presidentschap van Trump heeft immigratiedienst ICE 10.000 migranten aangehouden. Dat is bijna het drievoudige van het aantal aanhoudingen dat in het laatste jaar van de regering Biden gemiddeld in twee weken werd uitgevoerd.