Man die zwarte tiener neerschoot overleden voor strafbepaling

Yarl kwam zijn jongere broers ophalen en belde per ongeluk aan bij het verkeerde huis. Lester, die wit was, schoot hem in zijn arm en hoofd. Hij verklaarde later dat hij dacht dat Yarl probeerde in te breken. De tiener raakte zwaargewond, maar is inmiddels grotendeels hersteld en aan een studie begonnen.

De familie van Yarl liet na de dood van Lester aan ABC News weten dat diens overlijden „een mix van emoties” teweegbrengt, „maar geen gerechtigheid”.