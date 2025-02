Trump trekt toestemming in voor spitsheffing in New York

De ov-instantie en de brugautoriteiten in New York zijn een rechtszaak gestart. Zij vinden dat de beslissing „om overduidelijk politieke redenen” is genomen, namelijk om een campagnebelofte na te komen. Trump schrijft op zijn platform Truth Social dat „Manhattan en heel New York is gered”. Hij sluit zijn korte verklaring af met „lang leve de koning!”.

Gouverneur Kathy Hochul benadrukt dat het openbaar vervoer „cruciaal” is voor de economie van New York en dat Trump daarvan op de hoogte is. Ze zegt dat de verkeersdrukte door de toeslag is afgenomen en mensen sneller op hun bestemming arriveren. „We zijn een natie van wetten, niet geregeerd door een koning”, verklaart ze bovendien. „We zien elkaar in de rechtszaal.”

Sinds 5 januari geldt een spitsheffing voor voertuigen die het eiland Manhattan betreden ten zuiden van 60th Street, een straat ter hoogte van het zuidelijkste stukje Central Park. Voor een personenauto moet 9 dollar (omgerekend 8,60 euro) worden betaald. Vrachtwagens en bussen betalen 21,60 dollar. De toeslag ligt in de nachtelijke uren 75 procent lager.