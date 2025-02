Microsoft presenteert eigen quantumchip

Volgens Microsoft is het nu een kwestie „van jaren, en geen decennia” voordat wetenschappers quantumcomputers kunnen inzetten voor het oplossen van problemen. Een mogelijke toepassing is volgens het techbedrijf mogelijk bij onderzoek naar het afbraakproces van plastics, wat zou helpen in de strijd tegen microplastics.

Quantumcomputers werken met qubits, die vergelijkbaar zijn met de bits waarop computers, smartphones of datacenters nu draaien. Maar waar een bit binair is, en dus uit ofwel een 1 of 0 bestaat, kunnen qubits allebei tegelijk zijn. Dit levert veel meer rekenkracht op, maar tot nu toe zijn qubits moeilijk onder controle te brengen waardoor er te veel fouten worden gemaakt.

Op de Majorana 1 zitten acht qubits. Dat zijn er minder dan op quantumchips die IBM en Google onlangs presenteerden. Maar Microsoft zegt een manier te hebben gevonden om qubits minder vaak fouten te laten maken, wat uiteindelijk een voordeel kan zijn.