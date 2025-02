Faber en Klever onderzoeken Oeganda-plan ondanks kritiek

Het kabinet probeert daarnaast de banden met Oeganda aan te halen. De woordvoerder van Marjolein Faber zegt dat de „intensievere migratiesamenwerking” met het land zich in een beginfase bevindt en dat er „ambtelijke uitwisselingen” zijn. Hij vindt het te vroeg om te zeggen hoe deze samenwerking er precies uit moet zien.

Klever verduidelijkt via haar woordvoerder dat de afgelopen maanden een speciaal gezant naar het Afrikaanse land is gestuurd om „in vertrouwelijkheid” over de uitwerking van het idee te spreken.

De minister van Buitenlandse Handel bracht het plan in de media tijdens een bezoek aan Oeganda. Dat leverde haar veel hoon en kritiek op van oppositiepartijen. Dit ging onder andere over de gesprekken die ze hierover naar eigen zeggen zou hebben gevoerd met de regering van het Afrikaanse land. De Oegandese minister van Buitenlandse Zaken verklaarde dat hierover niet was gesproken.

Faber zegt via haar woordvoerder dat het idee is dat het „niet om een langdurig verblijf gaat” van de uitgeprocedeerde asielzoekers in Oeganda.