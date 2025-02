FNV organiseert staking bij IKEA in Heerlen

Economie

Vakbond FNV kondigt opnieuw een 24-uursstaking bij een vestiging van IKEA aan. Donderdag is het filiaal van het woonwarenhuis in Heerlen het doelwit van acties voor een hoger loonbod van IKEA. De staking begint na middernacht en volgt op vergelijkbare acties in Delft, Groningen en Haarlem.