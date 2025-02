CU, SGP en CDA hopen op meerderheid voor afgezwakt vuurwerkverbod

De Tweede Kamer debatteerde woensdag over het voorstel van Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) en Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) voor een vuurwerkverbod. „Keep it simple”, is daarbij het devies van Klaver. Een verbod met allerlei uitzonderingen is volgens hem niet te handhaven.

„Wat ons betreft, hoeft dit niet”, zegt het linkse Kamerlid daarom over het voorstel van CU, SGP en CDA. Desondanks staat hij er sympathiek tegenover, omdat „het plan rechtdoet aan gevoelens die leven in de Kamer”. Hij wil niet alleen vasthouden aan zijn eigen gelijk, maar ook bekijken hoe hij de tegenstanders kan naderen om ze toch te overtuigen.

„Het moet wel beheersbaar blijven en echt handhaafbaar”, vindt Klaver. Hij vreest dat een uitzondering een verbod kan ondermijnen. Partijleider Mirjam Bikker van de ChristenUnie verzekert hem dat de achterliggende gedachte van het plan is dat „een vuurwerkverbod de regel is”. Ze is ook bereid om daarvoor aanpassingen te doen aan haar plan. Klaver stelt voor om samen te bekijken hoe het amendement „werkbaar” kan worden gemaakt.

De VVD zou het plan aan een meerderheid kunnen helpen, maar heeft haar standpunt nog niet bepaald. Om de coalitiepartij meer tijd te geven, is het deel waarin de fracties aan bod komen uitgesteld. Woensdag staan alleen initiatiefnemers Klaver en Ouwehand voor het spreekgestoelte, om hun plan toe te lichten.

Caroline van der Plas (BBB) is zeer sceptisch over het alternatief van vuurwerkshows. Er zijn volgens haar niet genoeg bedrijven die dat professioneel kunnen doen. Voor evenementen moet bovendien „zo’n stapel vergunningen worden aangevraagd”. Het verbod zal ervoor zorgen dat de vuurwerktraditie „gewoon afgepakt” wordt, is de overtuiging van de partijleider.

Ook Willem Boutkan van coalitiepartij PVV blijft tegen een verbod. De problemen rond de jaarwisseling wijt hij aan een gezagsprobleem op straat en hij denkt dat een afsteekverbod dat niet verandert. NSC is nog „in beraad” over een vuurwerkverbod.