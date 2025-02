Italiaanse premier bezoekt zieke paus in het ziekenhuis

De paus werd vrijdag in het Gemelli-ziekenhuis opgenomen wegens bronchitis. Dinsdag werd een dubbele longontsteking vastgesteld. De toestand van de paus blijft „complex”, zei het Vaticaan daarover.

Italiaanse bisschoppen hebben gelovigen opgeroepen voor de 88-jarige leider te bidden. Franciscus heeft eerder vanuit het ziekenhuis schriftelijk zijn dank uitgesproken voor alle gebeden en goede wensen die hij heeft ontvangen voor zijn herstel.

Franciscus leidt de Rooms-Katholieke Kerk sinds 2013 en is de op een na oudste paus in de geschiedenis. Zijn gezondheid gaat al jaren achteruit. Hij is de afgelopen jaren meermaals in het ziekenhuis opgenomen geweest en gebruikt vaak een wandelstok of rolstoel vanwege knie- en rugproblemen.