Kabinet: ‘extremistische sprekers’ niet welkom in Nederland

Reden voor het kabinet om deze buitenlandse islamitische sprekers te weigeren, zijn onder meer de „verwerpelijke uitspraken” die zij hebben gedaan over vrouwen en homoseksuelen. Ook hebben zij „bagatelliserend” gesproken over seks met minderjarigen, en ontkende een van hen de terroristische aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023.

„Deze uitspraken kunnen bijdragen aan een klimaat van haat, vijandigheid en geweldsverheerlijking”, stellen de ministers. Hun komst naar de Jaarbeurs komend weekeinde „is daarom ongewenst”. Een meerderheid in de Tweede Kamer had het kabinet eerder deze week opgeroepen het drietal niet in Nederland toe te laten.

„Vrijheid van meningsuiting is een groot goed”, benadrukken Van Weel en Faber. „Hierin mag het ook best schuren, maar wel binnen de democratische waarden die we met elkaar hebben afgesproken. Voor het zaaien van haat en het vergoelijken van geweld en terrorisme is absoluut geen plek in Nederland.”

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht noemde het ook al „zeer onwenselijk” dat deze sprekers, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en Australië, een podium zouden krijgen in haar stad. Maar zij kon hun komst alleen tegenhouden als er aanwijzingen zouden zijn dat die tot wanordelijkheden zou kunnen leiden. Daarvan was geen sprake.