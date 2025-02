Poetin: vertrouwen in VS moet worden hersteld voor vrede Oekraïne

„Zonder het vertrouwen tussen Rusland en de Verenigde Staten te vergroten is het onmogelijk om veel kwesties op te lossen, waaronder de Oekraïense crisis”, zei Poetin woensdag in een eerste reactie op de gesprekken. „Het doel van de ontmoeting was juist om het vertrouwen tussen Rusland en de VS te vergroten.”

In de Saudische hoofdstad Riyad spraken onder meer de ministers van Buitenlandse Zaken uit beide landen, Sergej Lavrov en Marco Rubio, met elkaar. Oekraïne en Europese regeringen waren niet uitgenodigd voor het overleg. Poetin zei dat Rusland nooit heeft geweigerd met Europa of Kyiv te praten. „Niemand sluit Oekraïne uit.”