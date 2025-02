Provincie kan vergunning Chemours niet intrekken, aldus onderzoek

Binnenland

De provincie Zuid-Holland heeft vrijwel geen mogelijkheden om de vergunning van Chemours in te trekken of de fabriek in Dordrecht stil te leggen. Dat is de conclusie van een onderzoek, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en de TU Delft in opdracht van de provincie. De Provinciale Staten hadden het college in september 2023 verzocht om extern onderzoek te laten doen naar de juridische mogelijkheden om Chemours (gedeeltelijk) stil te leggen.