Fabrikant stekkertrucks Nikola vraagt uitstel van betaling aan

In de staat Delaware heeft Nikola nu een zogeheten Chapter 11-faillissementsprocedure aangevraagd, blijkt uit rechtbankdocumenten. Dat geeft het bedrijf de mogelijkheid om aan een doorstart te werken terwijl de activiteiten blijven doorgaan. Nikola geeft in rechtbankdocumenten bezittingen op met een waarde tussen de 500 miljoen en 1 miljard dollar, terwijl de schulden tussen de 1 miljard en 10 miljard dollar liggen.

Nikola ging in 2020 naar de beurs in New York en raakte kort daarna verstrikt in een schandaal dat de koers deed kelderen. Oprichter Trevor Milton had beleggers voorgelogen over de voortgang bij de ontwikkeling van elektrische vrachtwagens in de jaren voorafgaand aan de beursgang. Hij werd daarvoor veroordeeld tot een celstraf. Bekend werd een filmpje waarin een Nikola-vrachtwagen voor het eerst zelf leek te rijden. In werkelijkheid rolde de truck een licht dalende weg af.