Onderzoeksraad: geen onderzoek naar doodsteken vrouw Den Dolder

De gemeente Zeist, waar Den Dolder onder valt, had de raad gevraagd om onderzoek te doen naar het incident op 2 januari. De verdachte was een patiënt van de psychiatrische instelling Fivoor. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet onderzoek naar dat incident. Er loopt ook een strafrechtelijk onderzoek naar de verdachte, en Fivoor doet intern onderzoek naar de zaak.

De IGJ doet met twee andere inspecties ook een breder onderzoek naar ernstige incidenten met verwarde mensen. Bovendien doet de onderzoeksraad zelf ook al onderzoek naar mensen met ernstige psychische problemen. „Op dit moment ziet de Onderzoeksraad geen meerwaarde in nóg een onderzoek naast de al in gang gezette onderzoeken en zijn eigen lopende onderzoek”, aldus Van Dam.

De vermeende dader zou eerder al in de omgeving van Heerhugowaard mensen vanuit het niets een klap of een stomp hebben gegeven. In plaats van hem te vervolgen, besloot het Openbaar Ministerie vorig jaar februari de man te laten behandelen.

Het verzoek van Zeist om een onderzoek kwam op 27 januari binnen bij de Onderzoeksraad. Enkele dagen later werd een 11-jarig meisje op straat in Nieuwegein doodgestoken door een verwarde man. Ook hij zou patiënt bij Fivoor in Den Dolder zijn geweest. Een andere patiënt van de kliniek, Michael P., verkrachtte en vermoordde in 2017 Anne Faber.