Twee minderjarigen aangehouden voor dreigbrieven school Deventer

Een van de jongens werd maandag aangehouden, de tweede aanhouding volgde dinsdag, zegt een politiewoordvoerder.

Eerder deze maand ontvingen medewerkers en leerlingen van het Etty Hillesum Lyceum in de Overijsselse plaats een dreigbrief. In de brief zou het gaan over aanslagen op middelbare scholen. In oktober waren de vier locaties van de scholengemeenschap een dag dicht omdat er toen in appgroepen een dreigbericht over een schietpartij rondging.